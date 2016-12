Escándalo FIFA: demasiado dinero, demasiado Blatter

Categoría: Internacionales Publicado: Viernes, 29 Mayo 2015 08:44 Visto: 10232

Joseph Blatter, un suizo de 79 años, es sin dudas uno de los hombres más poderosos del mundo y aunque la organización que dirige, la FIFA, parece navegar a la deriva, piensa perpetuarse en el cargo.

En unas horas, a todas luces, será reelecto en su cuartel general de Zurich, donde permanece atrincherado, y el humo no tan blanco esta vez saldrá para confirmar el anuncio. Pero ni su nombre ni la FIFA suenan bien ahora.



De hecho una andanada de críticas apuntan a su figura, cuando trata de desmarcarse del escándalo que sacude a la entidad a la usanza de Poncio Pilatos. Aún así, que Blatter no sea reelecto se antoja un deseo poco realista.



Chile, que tiene razones para estar preocupado ante la realización de la Copa América del 11 de junio al 4 de julio, ha enfilado sus cañones mediáticos hacia la federación local en unos casos y hacia su principal dirigente, Sergio Jadue.



Harold Mayne-Nicholls antiguo miembro de la FIFA y ex presidente del fútbol chileno, volvió a tomar la palabra en tono crítico, antes para decir que los expedientes de corrupción y soborno "era algo que se veía venir"



Ahora, para afirmar que si él estuviera en el lugar de Jadue, preferiría dar un paso al costado para defenderse apropiadamente de las acusaciones que pesan sobre quien dirige los destinos del balompié nacional.



Ante la sospecha de turbios manejos en los contratos por los derechos de transmisión de la Copa América, Mayne-Nicholls, quien antecedió a Jadue en el cargo, sostuvo que nunca firmó un documento de ese tipo de cara al torneo continental.



De modo general, un conocido comentarista deportivo y columnista de prensa escrita, Juan Cristóbal Guarello, lanzó ataques viscerales contra la FIFA y Blatter.



A horas de la segura reelección de Blatter (...), la orden de detención emanada por un tribunal de Nueva York confirma lo que se ha denunciado en cientos de foros: "su ostentoso, delictivo, dictatorial y grosero manejo del fútbol mundial", dijo Guarello.



En su artículo termina haciéndose varias preguntas incisivas:



"¿Será el fin de la FIFA como la conocemos? ¿El fin de los mundiales comprados por Qatar? (...)



¿El fin de los oscuros dirigentes que se enquistan por 50 años hasta convertirse en multimillonarios? ¿Será el fin del poder omnímodo de los caballeros de Zurich? No lo creo, pero al menos es un aviso", concluyó el especialista.



La Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, estimó que los beneficios de los imputados ascendieron a alrededor de 150 millones de dólares y no descartó más arrestos por corrupción y sobornos (hay 17 imputados).



Se trata de un prontuario delictivo construido a lo largo de más de 20 años y en verdad, no es asombroso. Patrocinios multimillonarios, costos de entradas a estadios y las codiciadas sedes de los eventos forman un apetecible pastel.